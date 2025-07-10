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Бывший игрок НБА получил более восьми лет тюрьмы за изнасилование

ESPN: экс-игрок НБА Маклемор приговорен к 100 месяцам тюрьмы за изнасилование
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Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Бена Маклемора приговорили к 100 месяцам тюрьмы за изнасилование. Об этом сообщает ESPN.

«Надеюсь, сила и мужество жертвы в этом деле придадут другим мужества открыто заявить о случаях сексуального насилия. Приговор, вынесенный сегодня обвиняемому, должен послужить напоминанием о том, что подобное поведение недопустимо в нашем обществе», — заявил первый помощник окружного прокурора округа Клакамас Скотт Хили.

Источник утверждает, что инцидент произошел в 2021 году. Маклемор совершил «сексуальное нападение» на 21-летнюю девушку на домашней вечеринке в Лейк-Освего в доме Роберта Ковингтона, с которым в то время играли за «Портленд Трэйл Блэйзерс».

32-летний Маклемор был выбран на драфте 2013 года под седьмым номером командой «Сакраменто Кингз». До 2022 года он выступал в NBA, а затем играл за клубы из Китая, Греции и Испании.

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее 19-летний российский баскетболист установил уникальное достижение в NBA.

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