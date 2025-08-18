Осуждающий допуск россиян на Олимпиаду украинец получил паспорт США

Выступающий за США в танцах на льду украинский фигурист Вадим Колесник в своих социальных сетях рассказал, что получил американский паспорт.

«Спасибо моей замечательной партнерше Эмилеа Зингас и сборной США за то, что это произошло. Мы оба мечтаем представлять США на Олимпиаде, и теперь мы стали на шаг ближе к этому», — написал Колесник.

23 января Колесник призвал не допускать Россию до международных стартов. Он отметил, что его просьба об отмене этого решения базируется на двух аспектах — СВО и допинговых историях с участием российских спортсменов.

Позже он осудил решение ISU разрешить российским фигуристам участвовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом российские фигуристы все еще отстранены от участия в международных турнирах — пока речь идет только о допуске к квалификационному турниру Игр, а не о турнирах под эгидой ISU.

Ранее глава Федерации фигурного катания Москвы уехал из России.