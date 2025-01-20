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Глава Федерации фигурного катания Москвы уехал из России

Глава Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманов уехал из России
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ФФКМ

Президент Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антон Абдурахманов покинул Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, его отъезд случился еще несколько месяцев назад и был связан с юридическими причинами, однако их характер неизвестен.

На сегодняшний момент организация решает вопрос о назначении нового президента. Из-за соответствующего регламента выборы должны состояться не ранее мая 2025 года. Федерация пытается организовать работу в штатном режиме, однако руководство Москомспорта уже получило информацию об отъезде функционера.

Абдурахманов занял свой пост в 2022 году, сменив Ирину Рабер, которая возглавляла организацию с 2005 года.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом российские фигуристы все еще отстранены от участия в международных турнирах — пока речь идет только о допуске к квалификационному турниру Игр, а не о турнирах под эгидой ISU.

Ранее тренер по лыжным гонкам заявил, что Россию не допустят даже в нейтральном статусе.

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