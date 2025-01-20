Глава Федерации фигурного катания Москвы уехал из России

Президент Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антон Абдурахманов покинул Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, его отъезд случился еще несколько месяцев назад и был связан с юридическими причинами, однако их характер неизвестен.

На сегодняшний момент организация решает вопрос о назначении нового президента. Из-за соответствующего регламента выборы должны состояться не ранее мая 2025 года. Федерация пытается организовать работу в штатном режиме, однако руководство Москомспорта уже получило информацию об отъезде функционера.

Абдурахманов занял свой пост в 2022 году, сменив Ирину Рабер, которая возглавляла организацию с 2005 года.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом российские фигуристы все еще отстранены от участия в международных турнирах — пока речь идет только о допуске к квалификационному турниру Игр, а не о турнирах под эгидой ISU.

Ранее тренер по лыжным гонкам заявил, что Россию не допустят даже в нейтральном статусе.