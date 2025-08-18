От клуба, в который перешел извинившийся за игру в КХЛ хоккеист, отказался спонсор

Спонсор финского хоккейного клуба «Киекко-Вантаа» компания Pihlajalinna расторгла контракт с командой после перехода Тему Пулккинена. Об этом сообщает Iltalehti.

«Мы считаем, что действия «Киекко-Вантаа» не соответствуют нашим ценностям», — заявил представитель компании.

13 августа Пулккинен извинился за игру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после начала СВО.

33-летний хоккеист выступал в КХЛ за челябинский «Трактор», ярославский «Локомотив», московское «Динамо», а также китайский «Куньлунь», который покинул в мае 2024 года. Всего в лиге Пулккинен провел 319 матчей и набрал 186 (104+82) очков. В составе сборной Финляндии игрок стал серебряным призером чемпионата мира в 2016 году.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля 2025 года IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

