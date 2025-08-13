Финский хоккеист извинился за выступления в КХЛ

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финский хоккеист Пулккинен извинился за игру в КХЛ после начала СВО
Global Look Press

Финский нападающий Тему Пулккинен извинился за свое решение выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после начала СВО. Его слова приводит Iltalehti.

Я хочу извиниться за свой выбор. Я беру на себя всю ответственность, остаться играть в КХЛ было моим собственным решением, и я сожалею о своем выборе. Деньги были главным мотиватором, этого нельзя отрицать. Именно деньги меня и удерживали», — заявил Пулккинен.

33-летний хоккеист выступал в КХЛ за челябинский «Трактор», ярославский «Локомотив», московское «Динамо», а также китайский «Куньлунь», который покинул в мае 2024 года. Всего в лиге Пулккинен провел 319 матчей и набрал 186 (104+82) очков. В составе сборной Финляндии игрок стал серебряным призером чемпионата мира в 2016 году.

Сейчас Пулккинен выступает за «Кикко-Вантаа» из второго финского дивизиона.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля 2025 года IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее канадский хоккеист московского «Динамо» рассказал о дурной репутации России.

Хоккей. КХЛ
