Тренер ЦСКА отреагировал на судейство матча с «Динамо»

Тренер ЦСКА Челестини заявил, что не будет обсуждать работу российских судей

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил, что не станет критиковать работу бригады арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Не говорю о судьях, не даю комментарии — ни в том случае, когда ситуация в нашу пользу, ни в противоположном. Моя задача — смотреть только на свою команду, по итогам сезона ты не можешь говорить, что что-то пошло не так из-за арбитров. Они ошибаются ровно так же, как и я, — мы все допускаем ошибки», — заявил Челестини.

Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена» 17 августа, завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков.

