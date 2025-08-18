«Се ля ви»: экс-тренер «Спартака» иронично отреагировал на место клуба в РПЛ

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович, который в настоящее время тренирует «Оренбург», на пресс-конференции иронично отреагировал на тот факт, что красно-белые по итогам пятого тура опустились в зону стыков в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Слушайте… Се ля ви («такова жизнь» на французском языке. — «Газета.Ru»)», — сказал Слишкович на пресс-конференции.

В активе команды пять очков, которые клуб набрал за пять туров. Красно-белые спустились на 13-е место после победы «Оренбурга» над тольяттинским «Акроном» со счетом 2:1. В активе оренбургской команды также пять очков, но она обходит «Спартак» по дополнительным показателям.

Ниже «Спартака» оказались три команды — «Ростов», имеющий три очка, «Сочи» с одним баллом и «Пари Нижний Новгород» с нулем баллов. При этом нижегородский клуб еще не сыграл матч пятого тура.

«Спартак» в матче пятого тура РПЛ на своем поле сыграл вничью с петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счетом 2:2. В следующем поединке красно-белые на выезде сразятся с казанским «Рубином», матч состоится 23 августа, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее «Краснодар» разгромил «Сочи» и вплотную приблизился к лидеру РПЛ.