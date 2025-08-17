«Краснодар» разгромил «Сочи» и вплотную приблизился к лидеру РПЛ

«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:1.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Сразу после перерыва был удален игрок «Сочи» Марсело Алвес. Через две минуты Эдуард Сперцян открыл счет в матче. В середине тайма Сперцян удвоил преимущество хозяев. Антон Зиньковский один мяч отыграл, но Диего Коста и Никита Кривцов довели счет до крупного. В самом конце встречи окончательный счет установил Гаэтан Перрен.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 12 очков. «Сочи» идет на 15 месте, имея в активе один балл. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив», набрав 13 очков.

В следующем матче РПЛ «Краснодар» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 15:00 по московскому времени. «Сочи» сыграет с «Балтикой» 24 августа. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени.

Ранее московский «Спартак» опустился в зону стыковых матчей.