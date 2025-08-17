На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Карпин похвалил «Динамо» после поражения от ЦСКА

Тренер «Динамо» Карпин заявил, что ему понравилась игра против ЦСКА
Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после матча 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что оказался доволен качеством игры команды на протяжении 60 минут из 90.

По его словам, прервать неприятную серию можно только работая с полной самоотдачей.

«Выходить из этой ситуации можно только работая. Не соглашусь, что игра оставляет желать лучшего, как раз наоборот — до гола на поле была только одна команда. Как пропустили, потратили время на то, чтобы вернуться в себя, за это время пропустили второй. Но если взять первые 15 минут игры плюс второй тайм, то это внушает оптимизм», — заявил Карпин.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее казанский «Рубин» обыграл «Ростов».

