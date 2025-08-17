Фигуристка Медведева раскрыла, чем ее поразил Овечкин

Фигуристка Медведева об Овечкине: он очень открытый

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин поразил ее своей открытостью, передает Sport24.

«Саша очень открытый, очень искренний, простой. Просто в голове не укладывается, что этот человек — один из самых величайших спортсменов в истории всего спорта вообще», — сказала Медведева.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в НХЛ.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин попал в Книгу рекордов России.