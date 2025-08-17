На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Овечкин попал в Книгу рекордов России

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин попал в Книгу рекордов России
Александр Вильф/РИА Новости

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин попал в Книгу рекордов России как лучший бомбардир в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Об этом сообщается в аккаунте Книги рекордов России в соцсетях.

«897 голов — историческое достижение, которое уже стало символом стабильности и спортивного мастерства. Овечкин не просто побил рекорд Гретцки — он уже переписал историю хоккея от имени России», — говорится в сообщении.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в НХЛ.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее стало известно, когда Овечкин улетит в США.

Хоккей. НХЛ
