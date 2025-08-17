Фигуристка Медведева поделилась информацией о причинах неудачного старта «Динамо» в РПЛ

Фигуристка Медведева о неудачах «Динамо»: у ребят сейчас очень высокая нагрузка

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что неудачный старт «Динамо» в Российской премьер-лиге (РПЛ) связан с высокой нагрузкой футболистов, передает Sport24.

«По слухам из близлежащих источников к команде знаю, что у ребят сейчас очень высокая нагрузка, именно адаптация к новому. Естественно, хочется результата, но все мы люди», — сказала Медведева.

17 августа «Динамо» уступило московскому ЦСКА в матче РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на втором месте, набрав 11 очков. «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков.

