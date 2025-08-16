В «Динамо» назвали дату чествования Овечкина

Хоккейный клуб «Динамо» проведет чествование нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который является воспитанником клуба. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Воспитанник бело-голубых, обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен НХЛ станет почетным гостем нашего хоккейного праздника! Вриходите, чтобы увидеть великого снайпера на ВТБ Арене», — говорится в публикации.

Мероприятие состоится 22 августа в 16:00 на стадионе «ВТБ Арена».

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее ФНС заблокировала счета Александра Овечкина.