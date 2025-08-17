На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболист «Динамо» положил жевательный табак под губу во время игры с ЦСКА

Кадр из трансляции матча

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев положил жевательный табак под губу во время игры с московским ЦСКА, сообщает «Первый спорт».

Лунев пропускает матч с ЦСКА из-за травмы, но наблюдает за игрой со стадиона.

После первого тайма ЦСКА ведет со счетом 3:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Карпин, остающийся также главным тренером сборной России, возглавил «Динамо» на правах совместителя по окончании прошлого сезона. На старте чемпионата бело-голубые смогли набрать всего пять очков в четырех проведенных играх и занимают девятое место в таблице Российской премьер-лиги. На групповой стадии Кубка России динамовцы обыграли со счетом 3:2 «Сочи», после чего потерпели разгромное поражение от «Краснодара».

ЦСКА идет в турнирной таблице на четвертой строчке, имея в активе восемь баллов.

Ранее «Динамо» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч РПЛ.

Футбол. Чемпионат России
