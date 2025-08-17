В «Зените» заявили, что лидер команды не в форме

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что бразильский полузащитник Жерсон находится еще не в оптимальных кондициях. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Жерсон уже провел 50 матчей в сезоне, ему нужно набрать форму. Тоже самое было и с Малкомом, и с Венделом, Малком вообще в начале после перехода получил травму и долго восстанавливался. Может, только у Клаудиньо получилось сразу после приезда быстро адаптироваться и показывать свой футбол. Так что не всегда удастся футболисту прийти и сразу влиться в команду, как бы нам этого не хотелось», — заявил Семак.

Встреча, которая состоялась в Москве 16 августа на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

