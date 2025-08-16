Сафонов провел беседу с украинцем Забарным после его перехода в «ПСЖ»

Российский голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов поговорил со своим украинским одноклубником Ильей Забарным, передает Sport.fr.

Футболисты обсудили возникшее напряжение в раздевалке и пристальное внимание СМИ к их отношениям на фоне конфликта двух стран.

Отмечается, что напряженность между игроками может сохраниться из-за того, что Сафонов — единственный футболист клуба, на которого Забарный не подписался в соцсетях.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой.

В первом туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с «Нантом». Матч состоится 17 августа.

Ранее искусственный интеллект предсказал, как бы завершился бой Сафонов — Забарный в UFC.