«Рубин» обыграл «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ

«Рубин» со счетом 1:0 обыграл «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» обыграл «Ростов».

Встреча, которая состоялась в Казани, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Дмитрий Кабутов. Он отличился на 52-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает второе место, набрав десять очков. «Ростов» идет на 14 месте, имея в активе три очка. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 баллов. Замыкает тройку сильнейших с девятью баллами «Краснодар», у которого в запасе встреча против «Сочи», которая состоится 17 августа.

В следующем матче «Рубин» на своем поле сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится 23 августа. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени. «Ростов» 23 августа сыграет в Москве со столичным «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

