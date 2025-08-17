У «Зенита» увидели проблемы с психологическим давлением

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о том, что московский «Спартак» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) был более заряжен, чем петербургский «Зенит». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» пока не справляется с психологическим давлением. «Спартак» был заряжен. А у гостей то появится волевое начало, то раз, и они снова начинают играть в полупозиции, не очень плотно. Но «Спартак» все-таки быстрее, и это очень важно. Это кажется, что все зависит от настроя. Просто «красно-белые» быстрее действуют», — отметил он.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

После пяти туров «Зенит» расположился на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав шесть баллов. В активе «Спартака» пять очков и 12-я строчка в таблице.

Ранее «Зенит» и «Спартак» установили совместный антирекорд.