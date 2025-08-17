Стала известна судьба Станковича на посту тренера «Спартака»

Sport24: «Спартак» не планирует увольнять Станковича до матча с «Рубином»

Руководство московского «Спартака» не планирует увольнять главного тренера команды Деяна Станковича как минимум до матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином», сообщает Sport24.

Встреча «Спартака» и «Рубина» состоится 23 августа в Казани.

16 августа «Спартак» в рамках РПЛ сыграл с петербургским «Зенитом». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

Ранее в «Спартаке» оценили старт сезона в РПЛ с пятью очками.