В «Спартаке» оценили старт сезона в РПЛ с пятью очками

Старший тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» заявил, что клуб неудачно стартовал в новом сезоне. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы планировали и рассчитывали, что результаты будут лучше на этом отрезке. Но в футболе такое бывает — есть негативные периоды, есть позитивные. Сейчас период негативный, но мы надеемся, что он закончится как можно скорее», — заявил Сакич.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

Ранее в «Зените» остались недовольны судейством игры со «Спартаком».