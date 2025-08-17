В «Зените» остались недовольны судейством игры со «Спартаком»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что недоволен судейством встречи. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Есть много вопросов по работе арбитров. Посмотрите статистику, арбитры боятся ошибиться. В прошлом сезоне было семь или восемь ошибок в сторону наших соперников по справедливой оценке. В сторону «Краснодара», например, ошибались так же часто. Плюс семь и минус семь — большая же разница? Для меня немного странная интерпретация пенальти, но по ходу второй карточки Дугласа Сантоса я не согласен абсолютно», — заявил Семак.

Встреча, которая состоялась в Москве 16 августа на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

