В «Зените» рассказали, как выйти из кризиса

Тренер «Зенита» Семак заявил, что для выхода из кризиса нужно работать

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что для выхода из кризиса необходимо продолжать работать. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Старт сезона получился скомканным из-за того, что мы готовились по одной схеме с одними футболистами, а сейчас у нас выбыли некоторые игроки — потеря даже одного серьезно меняет команду. Плюс психология — не хватает легкости, не получается побеждать в тех играх, где мы играем лучше соперника. Единственный путь — терпеть и работать, набирать форму и доказывать, помогать команде, выходя на поле», — заявил Семак.

Встреча, которая состоялась в Москве 16 августа на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

Ранее «Зенит» и «Спартак» установили совместный антирекорд/