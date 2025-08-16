Искусственный интеллект предсказал, как бы завершился бой Сафонов — Забарный в UFC

Искусственный интеллект от Google, умеющий давать прогнозы на теоретические бои на фоне популярности смешанных единоборств, предсказал победу украинского защитника французского «ПСЖ» Ильи Забарного над своим российским одноклубником Матвеем Сафоновым в гипотетическом бою по правилам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает Sport24.

«Забарный имеет небольшое преимущество. Его работа центральным защитником требует постоянной силовой борьбы. Я бы поставил на победу Забарного, скорее всего, по решению судей или за счет превосходства в клинче и партере», — заявил искусственный интеллект.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой.

Ранее Сафонов «ударил» Забарного в первый же день украинца в «ПСЖ».