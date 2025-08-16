В «Спартаке» рассказали, как пропустили в большинстве от «Зенита»

Старший тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» заявил, что удивился голу Александра Соболева. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, экс-форвард «Спартака» редко бьет с неудобной для себя ноги.

«В футболе такое бывает, это игра непредсказуемая. Например, Соболев — он правша, но посмотрите, как он забил левой. Может быть, здесь сыграло то, что играющая в меньшинстве команда пошла на риск и что ей нечего терять. Нам жаль, что мы не смогли добиться победы, но наша команда играла хорошо и заслуживала победить. Мы ждали именно такой игры после тех неудач, что были до этого. Мы должны оставаться единым целым и работать», — заявил Сакич.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

