«Буду стараться»: новичок «Спартака» о звании самого дорогого перехода в истории клуба

Жедсон: мне не нужно рассуждать о деньгах, мое дело — играть в футбол
ФК «Спартак-Москва»

Португальский полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш оценил звание самого дорогого трансфера в истории клуба. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я не думаю, что мне надо рассуждать о деньгах. Буду стараться показать все, на что способен. Мое дело — играть в футбол. Я командный игрок. Мне важно выступление в команде», — заявил Жедсон.

Официально о переходе футболиста в российский клуб было объявлено 31 июля.

Этот переход стал самой дорогой покупкой в истории российского клуба. В «Бешикташе» сообщили, что сумма сделки составила около €28 млн. До этого рекорд принадлежал тринададцу Ливаю Гарсии, который был куплен в зимнее трансферное окно 2025 года за €18,7 млн.

В красно-белой футболке Жедсон успел принять участие в трех играх. В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» португалец забил свой дебютный гол.

Ранее «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ.

Футбол. Чемпионат России
