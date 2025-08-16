На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу

«Ахмат» со счетом 3:1 обыграл «Крылья Советов» в пятом туре РПЛ
true
true
true
close
ФК «Ахмат»

Грозненский «Ахмат» одержал вторую победу подряд, в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграв самарские «Крылья Советов».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Уже на 5-й минут грозненцы вышли вперед благодаря голу Эгаша Касинтуры. На 51-й минуте Мохамед Конате реализовал пенальти, а на 79-й — Касинтура оформил дубль. От разгрома самарцев спас гол 19-летнего Владимира Игнатенко на 85-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В РПЛ «Ахмат» потерпел три поражения на старте, но с приходом Станислава Черчесова выиграл вторую игру подряд. После пяти игр «Ахмат» с шестью очками занимает девятое место. «Крылья Советов» располагаются на пятой строчке с восемью баллами.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой» в матче РПЛ.

Футбол. Чемпионат России
