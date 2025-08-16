В «Зените» объяснили, как смогли вырвать ничью против «Спартака» вдесятером

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что его игроки смогли вырвать вничью в меньшинстве благодаря тому, что перестали отсиживаться в обороне после удаления. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это вопрос психологии — когда команде нечего терять, она бежит вперед и играет рискованно. После того, как мы сравняли счет, мы ждали момента на контратаке или стандартном положении. Наверняка у игроков сидело в голове, что нас меньше, поэтому ждали момента. Двоякие ощущения — с одной стороны, мы не выиграли, а с другой — смогли набрать очко в меньшинстве», — заявил Семак.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

