В «Спартаке» заявили о тяжелом периоде клуба

Тренер «Спартака» Сакич заявил, что клуб переживает тяжелый период
Григорий Сысоев/РИА Новости

Старший тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» заявил, что клуб находится в непростом положении. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы сегодня провели хороший матч, было видно, что «Спартак» доминировал и создавал опасные моменты, но не смог реализовать достаточное их количество. Сейчас такой период, когда все идет не так, он непростой. Мы будем надеяться, что сможем как можно быстрее вернуться на свой уровень», — заявил Сакич.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

Ранее в «Спартаке» похвалили игроков за ничью с «Зенитом» в большинстве.

Футбол. Чемпионат России
