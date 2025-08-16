В «Спартаке» похвалили игроков за ничью с «Зенитом» в большинстве

Старший тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» заявил, что доволен выступлением своих игроков. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сами по себе цифры и схемы не имеют большого значения, имеет значение то, что футболисты делают на футбольном поле. Все ребята провели отличный матч, Манфред Угальде в том числе. Мы увидели прошлогодний «Спартак» в матчах с ЦСКА, «Краснодаром», «Зенитом», «Локомотивом». Ребята заслужили похвалы за этот матч, хоть его и не удалось выиграть», — заявил Сакич.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

Ранее в «Зените» объяснили смену вратаря на матч со «Спартаком».