В «Зените» объяснили смену вратаря на матч со «Спартаком»

Тренер «Зенита» Семак объяснил смену вратаря на матч со «Спартаком»
ФК «Зенит»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что принял решение сменить вратаря Евгения Латышонка на Дениса Адамова для большего спокойствия футболистов. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Адамову было проще с точки зрения уверенности, он до этого провел две хорошие кубковые игры. Женя Латышонок вроде бы играет без ошибок, но каждый раз залетают мячи какие-то легкие. Так что у нас каждый игрок может получить шанс и постараться его использовать», — заявил Семак.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

Ранее в «Зените» объяснили, почему команда не побеждает в чемпионате.

Футбол. Чемпионат России
