Станкович отсутствует на пресс-конференции после матча «Спартак» — «Зенит»

Сакич: Станкович не смог присутствовать на пресс-конференции по личным причинам

Помощник главного тренера московского «Спартака» Ненад Сакич в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал, что Деян Станкович не смог присутствовать на пресс-конференции после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» по личным причинам.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После пяти туров «Спартак» с пятью очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» с шестью баллами идет восьмым.

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Рубином» 23 августа. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

В тот же день «Зенит» дома сразится с махачкалинским «Динамо». Этот матч начнется в 16:15 (мск).

