«Зенит» выйдет без полевых игроков из России на матч против «Спартака»

Петербургский «Зенит» не включил ни одного полевого игрока из России в стартовый состав на матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».
Единственный россиянин — вратарь Денис Адамов.
В защите сыграют обладающий российским паспортом бразилец Дуглас Сантос, словенец Ваня Дркушич, бразилец Густаво Мантуан и не считающийся в РПЛ легионером казахстанец Нуралы Алип.
Линию полузащиты составят бразильцы Вендел и Жерсон, а также колумбиец Вильмар Барриос.
По краям нападения — бразильцы Педро и Луис Энрике. В центре — Матео Кассьерра из Колумбии.
Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. В чемпионате России «Зенит» идет на восьмой строчке, имея в активе пять набранных баллов. «Спартак» располагается на 11-й позиции, набрав четыре очка из 12 возможных.
Лидирует в чемпионате России московский «Локомотив» , имея в активе 12 очков, на втором месте идет «Краснодар» с девятью очками, замыкают тройку самарские «Крылья Советов», набрав восемь баллов.
Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Станковича уволят из «Спартака» после матча с «Зенитом».