«Зенит» выйдет без полевых игроков из России на матч против «Спартака»

Десять иностранцев выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч со «Спартаком»

Петербургский «Зенит» не включил ни одного полевого игрока из России в стартовый состав на матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».

Единственный россиянин — вратарь Денис Адамов.

В защите сыграют обладающий российским паспортом бразилец Дуглас Сантос, словенец Ваня Дркушич, бразилец Густаво Мантуан и не считающийся в РПЛ легионером казахстанец Нуралы Алип.

Линию полузащиты составят бразильцы Вендел и Жерсон, а также колумбиец Вильмар Барриос.

По краям нападения — бразильцы Педро и Луис Энрике. В центре — Матео Кассьерра из Колумбии.

Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. В чемпионате России «Зенит» идет на восьмой строчке, имея в активе пять набранных баллов. «Спартак» располагается на 11-й позиции, набрав четыре очка из 12 возможных.

Лидирует в чемпионате России московский «Локомотив» , имея в активе 12 очков, на втором месте идет «Краснодар» с девятью очками, замыкают тройку самарские «Крылья Советов», набрав восемь баллов.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Станковича уволят из «Спартака» после матча с «Зенитом».