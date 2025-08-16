«Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой» в матче РПЛ

«Локомотив» и «Балтика» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче пятого тура РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Калининграде на стадионе «РосТех Арена», завершилась со счетом 1:1. Уже на третьей минуте Брайан Хиль вывел «Балтику» вперед. На 80-й минуте отличился Николай Комличенко.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После пяти туров «Локомотив» с 13 очками возглавляет таблицу чемпионата России, «Балтика» занимает второе место с девятью баллами.

В следующем матче «Локомотив» сыграет дома с «Ростовом» 23 августа. «Балтика» в гостях сразится с «Сочи» 24-го числа.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

