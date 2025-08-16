Чемпион СССР считает, что Станковича уволят, если «Спартак» проиграет «Зениту»

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чемпион СССР Коршунов: Станковича уволят, если «Спартак» проиграет «Зениту»
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший форвард московского «Спартака» Анатолий Коршунов заявил, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович будет уволен, если москвичи проиграют петербургскому «Зениту», передает «Матч ТВ».

«Думаю, что матч с «Зенитом» — практически последний шанс для Станковича. Но если «Спартак» обыграет «Зенит», для меня это не станет неожиданным. Красно‑белые не имеют права занимать первое место во второй десятке», — сказал Коршунов.

В ближайшем туре состоится встреча между «Спартаком» и «Зенитом». Игра в рамках 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 16 августа, команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. В чемпионате России «Зенит» идет на восьмой строчке, имея в активе пять набранных баллов. «Спартак» располагается на 11-й позиции, набрав четыре очка из 12 возможных.

Лидирует в чемпионате России московский «Локомотив» , имея в активе 12 очков, на втором месте идет «Краснодар» с девятью очками, замыкают тройку самарские «Крылья Советов», набрав восемь баллов.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Станковича уволят из «Спартака» после матча с «Зенитом».

