Чемпион СССР считает, что Станковича уволят, если «Спартак» проиграет «Зениту»

Бывший форвард московского «Спартака» Анатолий Коршунов заявил, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович будет уволен, если москвичи проиграют петербургскому «Зениту», передает «Матч ТВ».

«Думаю, что матч с «Зенитом» — практически последний шанс для Станковича. Но если «Спартак» обыграет «Зенит», для меня это не станет неожиданным. Красно‑белые не имеют права занимать первое место во второй десятке», — сказал Коршунов.

В ближайшем туре состоится встреча между «Спартаком» и «Зенитом». Игра в рамках 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 16 августа, команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. В чемпионате России «Зенит» идет на восьмой строчке, имея в активе пять набранных баллов. «Спартак» располагается на 11-й позиции, набрав четыре очка из 12 возможных.

Лидирует в чемпионате России московский «Локомотив» , имея в активе 12 очков, на втором месте идет «Краснодар» с девятью очками, замыкают тройку самарские «Крылья Советов», набрав восемь баллов.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Станковича уволят из «Спартака» после матча с «Зенитом».