«Дадут шанс»: ветеран «Спартака» рассказал, как на судьбу Станковича повлияет поражение от «Зенита»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, уволят ли главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, если красно-белые уступят в центральном матче пятого тура Российской премьер-лиги санкт-петербургскому «Зениту».

«Многие так говорят, но сложно ответить. Многие пишут, что вроде бы при поражении от «Зенита» Станковича уволят, а мне кажется, что руководство может дать еще игры. Может быть, будут переговоры. Кто возглавит? Говорили, что, если бы Черчесов не принял «Ахмат», он был бы кандидатом номер один. А теперь? Сложно говорить», — рассказал Деменко.

Деян Станкович летом подписал новый контракт со «Спартаком», но команда неудачно начала текущий чемпионат, набрав только четыре очка в четырех стартовых турах, уступив к тому же в одном из двух матчей группового этапа Кубка России – спартаковцы проиграли «Динамо» из Махачкалы по пенальти.

Ранее журналист «Матч ТВ» призвал «Спартак» назначить россиянина на пост главного тренера.