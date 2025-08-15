Российская теннисистка вылетела с престижного турнира, проиграв бывшей первой ракетке

Россиянка Калинская проиграла польке Швентек в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира серии WTA-1000 в американском городе Цинциннати.

В матче четвертьфинала Калинская сражалась с польской теннисисткой Игой Швентек. Встреча, которая продлилась 1 час 34 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 3:6, 4:6.

За выход в финал Швентек поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Калинская — победительница трех турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2015). Также она была победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2016).

Швентек — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде; победительница шести турниров Большого шлема в одиночном разряде; финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победительница одного Итогового турнира WTA (2023) в одиночном разряде; победительница 22 турниров WTA в одиночном разряде.

