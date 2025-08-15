Совершить чудо: Рублев против Алькараса на «Мастерсе» в США. LIVE

Какой розыгрыш! Все тащил Алькарас, но Рублев впереди все же довел розыгрыш до победного — 30:15.
Испанец забрал первый сет. Рублев наошибался и выглядел нервным. А в целом, Андрей играет неплохо. 0-1, но посмотрим, что будет дальше.
Алькарас шикарно принял сложную подачу, затем догнал укороченный, а в итоге закончил дело смэшем — 3:6!
И удар в сетку от россиянина после приема соперника — 15:40, два сетбола на приеме у Алькараса.
Алькарас укоротил вторым ударом после второй подачи Рублева. Андрей догнал, но Карлос уже был у сетки и закрыл ее в свободный корт — 1:2, испанец повел с брейком.
Не прошла первая подача, Рублев оказался в тяжелом положении, тащил, как мог, но в итоге испанец додавил — 30:40, брейк-пойнт.
Классную комбинацию у сетки разыграл Андрей после мощной первой подачи. Алькарас тащил, но не спас в итоге — 15:15.
Не прошла первая, со второй завязался розыгрыш, в котором Андрей в итоге пробил сетку с бэкхенда — 30:15.
Рублев и Алькарас встречались друг с другом четыре раза. Три победы за испанцем, в том числе в единственной встрече этого года в четвертом круге Уиблдона в четырех партиях.