Совершить чудо: Рублев против Алькараса на «Мастерсе» в США. LIVE

Теннис. «Мастерс». Цинциннати. Четвертьфинал. Рублев (Россия) — Алькарас (Испания). ОНЛАЙН
EDGAR SU/REUTERS
В четвертьфинале «Мастерса» в американском Цинциннати россиянин Андрей Рублев играет с испанцем Карлосом Алькарасом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
22:55

Очко с подачи — 40:15.

22:54

Какой розыгрыш! Все тащил Алькарас, но Рублев впереди все же довел розыгрыш до победного — 30:15.

22:53

Блестящий бэкхенд по линии на вылет от испанца — 30:0.

22:53

Уверенной подачей Алькарас начал второй сет — 15:0.

22:50

Испанец забрал первый сет. Рублев наошибался и выглядел нервным. А в целом, Андрей играет неплохо. 0-1, но посмотрим, что будет дальше.

22:49

Алькарас шикарно принял сложную подачу, затем догнал укороченный, а в итоге закончил дело смэшем — 3:6!

22:49

И удар в сетку от россиянина после приема соперника — 15:40, два сетбола на приеме у Алькараса.

22:48

Ох, как сорвал форхенд Андрей — 15:30.

22:47

Отменный прием — 15:15.

22:47

Очко с подачи Рублева — 15:0.

22:47

И подача завершила гейм — 3:5.

22:46

Очко с подачи — 40:30.

22:46

Слишком хотел атаковать вторую подачу россиянин и ошибся — 30:30.

22:45

С трудом принял Рублев, вернулся в корт, но не поднял второй удар — 15:30.

22:45

Какая свеча Рублева! В самый угол попал и обвел соперника — 0:30.

22:44

Рублев принял, но Алькарас забивал по линии в свободный корт и... не попал — 0:15.

22:42

Все четко сделал Андрей и на второй подаче — 3:4.

22:41

Нет приема — больше.

22:41

И снова двойная — 40:40.

22:40

Отличный прием на вылет — 40:30.

22:40

Очень неудобная для Алькараса подача — 40:15.

22:40

Классная атака после приема Алькараса — 30:15.

22:39

Двойная ошибка — 15:15.

22:39

Забрал подачей первое очко в гейме Рублев — 15:0.

22:38

Рублев все сделал в атаке, но затем сам же ошибся у сетки с лета — 2:4.

22:37

Алькарас полетел вперед в розыгрыше со второй подачи и уверенно забил в угол — 40:30.

22:37

Алькарас вышел к сетке и в нее же угодил — 30:30.

22:36

Аут по длине теперь у россиянина в розыгрыше со второй подачи соперника — 30:15.

22:35

Рублев забежал в розыгрыше под право, а Алькара в ответ ошибся по длине — 15:15.

22:35

Эйс Алькараса — 15:0.

22:32

Аут с приема — 2:3.

22:32

Не справляется Алькарас в обороне — 40:0.

22:31

Аут у Алькараса в розыгрыше — 30:0.

22:31

Очко с подачи Рублева — 15:0.

22:30

Аут у Рублева — 1:3. Брейк подтвержден.

22:30

Опять нет приема — 40:15.

22:29

А вот тут под давлением соперника испанец укоротил из обороны в сетку — 30:15.

22:29

Рублев агрессивно принял сложную вторую подачу, но не попал в корт по ширине — 30:0.

22:28

Чуть не принял Рублев вторую подачу в корт — 15:0.

22:26

Алькарас укоротил вторым ударом после второй подачи Рублева. Андрей догнал, но Карлос уже был у сетки и закрыл ее в свободный корт — 1:2, испанец повел с брейком.

22:25

Не прошла первая подача, Рублев оказался в тяжелом положении, тащил, как мог, но в итоге испанец додавил — 30:40, брейк-пойнт.

22:24

Не попал по длине в розыгрыше Рублев — 30:30.

22:23

Аут у Алькараса — 30:15.

22:23

Классную комбинацию у сетки разыграл Андрей после мощной первой подачи. Алькарас тащил, но не спас в итоге — 15:15.

22:22

Две переподачи на первом мяче, а затем двойная ошибка Рублева — 0:15.

22:21

Дожал свой гейм Карлос подачей — 1:1.

22:20

Четко разыграл комбинацию в атаке испанец — 40:30.

22:19

Блестящий косой прием второй подачи — 30:30.

22:19

Резкая атака Рублева на второй подаче соперника. На вылет — 30:15.

22:18

Еще очко с подачи — 30:0.

22:17

Нет приема — 15:0.

22:16

Эйс по центру — 1:0.

22:16

Алькарас принял первую наконец, причем в ноги Андрею, и тот не справился — 40:30.

22:15

Шикарная подача — 40:15.

22:15

Не прошла первая, со второй завязался розыгрыш, в котором Андрей в итоге пробил сетку с бэкхенда — 30:15.

22:14

Нет приема — 30:0.

22:13

Сразу же эйс по диагонали — 15:0.

22:13

Андрей Рублев выходит на подачу.

22:12

Андрей Рублев выиграл жеребьевку и выбрал сторону корта, а Алькарас выбрал прием.

22:05

Рублев и Алькарас встречались друг с другом четыре раза. Три победы за испанцем, в том числе в единственной встрече этого года в четвертом круге Уиблдона в четырех партиях.

22:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати играют россиянин Андрей Рублев и испанец Карлос Алькарас. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

