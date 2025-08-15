«На Кавказе слово держат»: бывший футболист «Химок» напомнил о долгах по зарплатам

Бакаев о долгах по зарплатам: Садыгов дал слово, а на Кавказе его держат

Бывший футболист «Химок» Зелимхан Бакаев напомнил бывшему инвестору клуба Туфану Садыгову о долгам по заработной плате. Его слова приводит Sport24.

«Я с Туфаном не на связи, но думаю, что он прочитает это интервью. Поэтому технично напомню: вы дали слово, а на Кавказе слово держат. Мы за Туфаном тогда не записывали, но там сидела вся команда — подтвердят», — заявил Бакаев.

24 мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая Российский футбольный союз (РФС) отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место.

Изначально СМИ сообщали, что подмосковный клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.

