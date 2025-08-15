Российская теннисистка вышла в 1/4 финала престижного турнира в США

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати, обыграв в 1/8 финала Магду Линетт из Польши.

Встреча, которая продолжалась 1 час 37 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3. За это время 28-летняя Кудерметова выполнила четыре эйса, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из пяти. В активе 33-летней Линетт три подачи навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-поинт из восьми.

Следующим соперником Кудерметовой станет бывшая россиянка Варвара Грачева, которая представляет Францию.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани / Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

