Карпин подтвердил, что хочет забрать российского футболиста из Европы

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин, который также работает в сборной России, в эфире подкаста SMOL FM подтвердил, что хотел бы видеть в столичном клубе российского полузащитника швейцарского «Сьона» Антона Миранчука.

«Что где-то вышла информация о том, что Антон Миранчук не против, или что его предложили «Динамо»… Не знаю, как задали вопрос. Я сказал: «Да, естественно, почему нет?» Даже если бы был Карраскаль и все остальные. Я что, в сборную его вызываю просто так?», — отметил специалист.

5 августа президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что клуб начинает обсуждение с московским «Динамо» по переходу российского полузащитника.

29-летний Миранчук подписал в начале сентября 2024 со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). В текущем сезоне за швейцарскую команду он провел 25 поединков, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи. В общей сложности на поле он провел 1394 минуты. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2026 года.

Миранчук всю взрослую карьеру провел в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» он выиграл чемпионат России и завоевал три Кубка страны. Он получает вызовы в национальную сборную России с 2017 года.

