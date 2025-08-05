Карпин может забрать российского футболиста из Европы

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что клуб начинает обсуждение с московским «Динамо» по переходу российского полузащитника Антона Миранчука. Его слова приводит Sport24.

«Если информация [об интересе от «Динамо»] подтвердится, я буду рад продолжить переговоры напрямую с президентом этого клуба. Ранее у меня уже были очень приятные и конструктивные беседы на другие темы — как с министром спорта России, так и с президентом «Зенита» Санкт-Петербург. Что касается «Зенита», мы не обсуждали вопрос по Антону», — отметил он.

«Динамо» тренирует Валерий Карпин, который также работает со сборной России.

29-летний Миранчук подписал в начале сентября 2024 со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). В текущем сезоне за швейцарскую команду он провел 25 поединков, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи. В общей сложности на поле он провел 1394 минуты. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2026 года.

Миранчук всю взрослую карьеру провел в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» он выиграл чемпионат России и завоевал три Кубка страны. Он получает вызовы в национальную сборную России с 2017 года.

Ранее Миранчук раскрыл, перейдет ли в «Зенит».