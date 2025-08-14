На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский «Шахтер» вылетел из Лиги Европы

«Шахтер» проиграл «Панатинаикосу» и завершил выступление в Лиге Европы
Zuza Twardosz/Global Look Press

Украинский «Шахтер» проиграл греческому «Панатинаикосу» во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча состоялась на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в польском Кракове. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время команды также не забили мячей. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки греческого клуба — 4:3.

На 82-й минуте «Шахтер» остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Олег Очеретько.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый матч, который состоялся на стадионе «Олимпик - Спирос Луис» в греческих Афинах, завершился с результатом 0:0. Соответственно, по результату двух матчей «Шахтер» завершил выступление на этом турнире, а «Панатинаикос» в заключительном раунде квалификации встретится с турецким «Самсунспором».

Действующим чемпионом Лиги Европы является лондонский «Тоттенхэм». В финальном поединке команда обыграла еще один клуб из Англии — «Манчестер Юнайтед». Встреча, которая состоялась в испанском Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил Бреннан Джонсон с передачи Папе Матар Сарра на 42-й минуте игры.

Российские клубы не участвуют в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.

Ранее ветеран сборной России назвал плюс для Матвея Сафонова в победе «ПСЖ» в Суперкубке.

Футбол. Лига Европы
