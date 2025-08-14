Мостовой раскритиковал уровень легионеров в РПЛ

Мостовой о легионерах в РПЛ: для Европы они сильные, но не звезды

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил о невысоком уровне легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«В Европе таких игроков много, они на таких особо не бросаются. А у нас если один-два выстреливают удивляешься. Как они все уехали, про них слова никто не говорит. Потому что для Европы они нормальные, сильные, но не звезды», — заявил Мостовой.

5 августа Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в РПЛ будет ужесточение лимита на легионеров. На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров.

После четырех туров чемпионата России первую строчку занимает «Локомотив». Коллектив Михаила Галактионова имеет 12 очков из 12 возможных. На втором месте идет «Краснодар» — девять баллов.

Ранее Мостовой оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ».