Россиянам рассказали, какую одежду лучше всего использовать при занятиях летними видами спорта

В жаркий сезон особенно важно выбирать одежду с максимальной воздухопроницаемостью, а в отдельных случаях — с охлаждающим эффектом. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт «Спортмастер PRO» Татьяна Казанцева.

«Такие изделия обеспечивают комфорт во время тренировок за счет особых технологий.

Важно, чтоб спортивная одежда была легкая, быстро отводила влагу и высыхала, а также не натирала — для этого в изделиях используют плоские и спаянные швы. Одежда из 100%-го хлопка точно не подойдет, так как она быстро намокает и долго высыхает, охлаждает кожу при плотном прилегании и одновременно натирает при активном движении.

Наиболее подходящими материалами для занятий спортом летом являются синтетические ткани.

Для летних видов спорта с низкой и средней активностью иногда используют натуральные материалы. Вискоза обеспечивает охлаждающий эффект и быстро сохнет, но менее долговечна. Бамбуковая ткань гипоаллергенна и обладает антибактериальными свойствами, хотя по эксплуатационным характеристикам уступает синтетическим аналогам», — сказала Казанцева

