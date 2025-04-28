Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как избежать травм при игре в футбол на пляже

Эксперт «Спортмастер PRO»: при игре в пляжный футбол надо защитить пальцы ног
close
fifg/Shutterstock/FOTODOM

В разгар летнего сезона необходимо принимать меры предосторожности и защищать ноги во время игр в футбол на пляже. Об этом и о том, как избежать травм, «Газете.Ru» рассказал эксперт «Спортмастер PRO» Евгений Самофатов.

«В пляжный футбол играют босиком, поэтому в этом виде спорта самой распространенной травмой являются выбитые пальцы стопы. Лучше всего их заранее зафиксировать пластырем или тейпом.

В песке могут попасться камни и острые предметы, способные оставить порезы. Специальные носки защитят от подобных травм, а также спасут от ожогов при игре на раскаленном песке.

Кроме того, существует высокий риск подвернуть ногу и получить травму голеностопа из-за неустойчивой поверхности игровой площадки. Чтобы этого избежать, рекомендуется проводить беговые тренировки по мягкому покрытию. Лучше всего делать это босиком, чтобы тренировать связки голеностопа. Также я рекомендую использовать фиксирующий голеностопный суппорт во время игр.

Еще одна распространенная травма — это повреждение связок колена. Чтобы укрепить их, необходимо добавить в тренировочный процесс упражнения на координацию, тщательно разминаться и растягиваться с массажным роллом и балансировочной платформой.

Игра в пляжный футбол отнимает много сил и энергии из-за сложности передвижения по песку. Чтобы перемещаться по площадке, приходится задействовать большую силу. Для предотвращения мышечных травм необходимы силовые тренировки, особенно для ног, спины и пресса», — сказал Самофатов.

Ранее была названа причина неудач «Спартака».

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами