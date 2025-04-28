Россиянам рассказали, как избежать травм при игре в футбол на пляже

В разгар летнего сезона необходимо принимать меры предосторожности и защищать ноги во время игр в футбол на пляже. Об этом и о том, как избежать травм, «Газете.Ru» рассказал эксперт «Спортмастер PRO» Евгений Самофатов.

«В пляжный футбол играют босиком, поэтому в этом виде спорта самой распространенной травмой являются выбитые пальцы стопы. Лучше всего их заранее зафиксировать пластырем или тейпом.

В песке могут попасться камни и острые предметы, способные оставить порезы. Специальные носки защитят от подобных травм, а также спасут от ожогов при игре на раскаленном песке.

Кроме того, существует высокий риск подвернуть ногу и получить травму голеностопа из-за неустойчивой поверхности игровой площадки. Чтобы этого избежать, рекомендуется проводить беговые тренировки по мягкому покрытию. Лучше всего делать это босиком, чтобы тренировать связки голеностопа. Также я рекомендую использовать фиксирующий голеностопный суппорт во время игр.

Еще одна распространенная травма — это повреждение связок колена. Чтобы укрепить их, необходимо добавить в тренировочный процесс упражнения на координацию, тщательно разминаться и растягиваться с массажным роллом и балансировочной платформой.

Игра в пляжный футбол отнимает много сил и энергии из-за сложности передвижения по песку. Чтобы перемещаться по площадке, приходится задействовать большую силу. Для предотвращения мышечных травм необходимы силовые тренировки, особенно для ног, спины и пресса», — сказал Самофатов.

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