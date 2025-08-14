На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван фаворит матча «Спартак» — «Зенит»

Экс-футболист Деменко назвал «Зенит» фаворитом матча со «Спартаком»
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что петербургский «Зенит» является фаворитом матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».

«Фаворит матча «Спартак» — «Зенит»?. В матче с «Локомотивом» «Спартак» пропустил четыре мяча, игры у команды нет. Фаворитом матча будет «Зенит». Да, у «Зенита» есть проблемы в чемпионате, команда уступила «Рубину», проиграла «Ахмату», но у петербуржцев есть игра. Фаворитом будет «Зенит», — сказал Деменко.

9 августа «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» в чемпионате России. Встреча завершилась со счетом 2:4. В активе «Спартака» четыре очка, команда идет на 11-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).

12 августа «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» во втором туре Пути РПЛ Кубка России. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», основное время завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.

«Зенит» идет идет на восьмой строчке, имея в активе пять набранных баллов.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 16 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее «Спартаку» посоветовали пригласить экс-тренера «Зенита»

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами