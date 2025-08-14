Назван фаворит матча «Спартак» — «Зенит»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что петербургский «Зенит» является фаворитом матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».

«Фаворит матча «Спартак» — «Зенит»?. В матче с «Локомотивом» «Спартак» пропустил четыре мяча, игры у команды нет. Фаворитом матча будет «Зенит». Да, у «Зенита» есть проблемы в чемпионате, команда уступила «Рубину», проиграла «Ахмату», но у петербуржцев есть игра. Фаворитом будет «Зенит», — сказал Деменко.

9 августа «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» в чемпионате России. Встреча завершилась со счетом 2:4. В активе «Спартака» четыре очка, команда идет на 11-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).

12 августа «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» во втором туре Пути РПЛ Кубка России. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», основное время завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.

«Зенит» идет идет на восьмой строчке, имея в активе пять набранных баллов.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 16 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

