Игроки «Челси» отдали призовые за КЧМ семье Диогу Жоты, сгоревшего в ДТП

Футболисты «Челси» перевели призовые за победу в КМЧ семье Диогу Жоты
Phil Noble/Reuters

Футболисты «Челси» перевели все свои бонусы за победу на клубном чемпионате мира семье Диогу Жоты. Об этом пишет The Athletic.

Супруга и дети футболиста получили от игроков лондонского клуба $15,5 млн в качестве поддержки. «Челси» в финале турнира со счетом 3:0 обыграл французский «ПСЖ».

ДТП произошло 3 июля в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет. Вместе с Жотой в автомобиле был его брат Андре, который выступал за португальский «Пенафиел». Он также не выжил. Оба футболиста сгорели в автомобиле.

8 июля стало известно, что причиной инцидента стали превышение скорости и проблемы с колесом.

За несколько дней до ДТП Жота женился.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями. Всего футболист, игравший за «Ливерпуль» с 2020 года, провел за команду 182 матча, в которых записал на свой счет 65 забитых голов.

В 2025 году Жота в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций. Также он выиграл вместе с командой этот турнир в 2019 году.

Ранее супруга Жоты впервые прокомментировала утрату.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
