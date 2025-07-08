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Названы причины аварии, в которой сгорел футболист «Ливерпуля» Жота

El Mundo: причиной ДТП с Жотой стали превышение скорости и проблемы с колесом
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Jason Cairnduff/Action Images/Reuters

Причинами аварии с участием футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты стали превышение допустимой скорости движения и проблемы с колесом. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на предварительное заключение Гражданской гвардии.

Работа по экспертному отчету еще не завершена, однако указано, что следы колес на асфальте на расстоянии примерно 100 метров от места удара и протяженностью около 50 метров, могли сыграть ключевую роль в формировании предварительных выводов.

Дело передано в суд, несмотря на то, что признаков преступления не было обнаружено.

ДТП произошло 3 июля в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет. Вместе с Жотой в автомобиле был его брат Андре, который выступал за португальский «Пенафиел». Он также не выжил. Оба футболиста сгорели в автомобиле.

За несколько дней до ДТП Жота женился.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями. Всего футболист, игравший за «Ливерпуль» с 2020 года, провел за команду 182 матча, в которых записал на свой счет 65 забитых голов.

В 2025 году Жота в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций. Также он выиграл вместе с командой этот турнир в 2019 году.

Ранее сестра Роналду ответила на критику в адрес брата за то, что тот не приехал на прощение с Жотой.

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