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Жена погибшего футболиста «Ливерпуля» впервые прокомментировала утрату

Жена футболиста «Ливерпуля» Жоты прокомментировала его смерть в социальной сети
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rutecfcardoso14/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена погибшего футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты Руте Кардозу впервые прокомментировала его смерть в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Один месяц со дня «пока смерть не разлучит нас». Навсегда твое солнышко», — написала она.

До этого группа Oasis посвятила песню Live Forever погибшему футболисту Жоте.

Жота и его брат Андре Силва скончались во время ДТП в Испании 3 июля. Нападающему было 28 лет. Андре Силва выступал за португальский «Пенафиел». Оба футболиста сгорели в автомобиле.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями. Всего футболист, игравший за «Ливерпуль» с 2020 года, провел за команду 182 матча, в которых записал на свой счет 65 забитых голов.

В 2025 году Жота в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций. Также он выиграл вместе с командой этот турнир в 2019 году.

Ранее «Ливерпуль» пообещал выплатить семье погибшего Диогу Жоты оставшуюся сумму по контракту.

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