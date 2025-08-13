На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Почетный президент РФС высоко оценил старт сезона от новичка РПЛ

Колосков: «Балтика» показывает одну из лучших игр на старте чемпионата
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высоко оценил старт новичка Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтики». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Пока что «Балтика» показывает одну из лучших игр, которые я видел на старте чемпионата. Это связано с недостаточной подготовленностью наших лидеров — «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и «Краснодара». Очень грамотная команда, грамотно обороняется и контролирует мяч», — заявил Колосков.

После четырех стартовых туров в чемпионате России лидирует московский «Локомотив», набрав 12 очков. На втором месте идет действующий чемпион страны «Краснодар» (9), на третьем — ЦСКА (8). «Балтика», имея также восемь очков, занимает пятую строчку.

13 августа московский «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый мяч забил Алексей Батраков, реализовавший пенальти на 23-й минуте. На 90+8-й минуте окончательный результат установил Дмитрий Воробьев.

Ранее Станислав Черчесов проиграл первый матч у руля «Ахмата».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами