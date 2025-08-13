Почетный президент РФС высоко оценил старт сезона от новичка РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высоко оценил старт новичка Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтики». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Пока что «Балтика» показывает одну из лучших игр, которые я видел на старте чемпионата. Это связано с недостаточной подготовленностью наших лидеров — «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и «Краснодара». Очень грамотная команда, грамотно обороняется и контролирует мяч», — заявил Колосков.

После четырех стартовых туров в чемпионате России лидирует московский «Локомотив», набрав 12 очков. На втором месте идет действующий чемпион страны «Краснодар» (9), на третьем — ЦСКА (8). «Балтика», имея также восемь очков, занимает пятую строчку.

13 августа московский «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый мяч забил Алексей Батраков, реализовавший пенальти на 23-й минуте. На 90+8-й минуте окончательный результат установил Дмитрий Воробьев.

Ранее Станислав Черчесов проиграл первый матч у руля «Ахмата».